Судью в Одесской области взяли под стражу — причины

Валентин Заверюха. Фото иллюстративное: 368

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей действующего судью Валентина Заверюху, который организовал схему переправки лиц за границу и уклонения от мобилизации. Поводом стало то, что фигурант не внес залог, который ему назначили.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Судья под стражей

Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя САП на содержание под стражей действующего бывшего председателя одного из судов Одесской области. Следствие считает Валентина Заверюху организатором группы, которая работала внутри системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации. ВСП учел нарушение фигурантом условий меры пресечения, а именно невнесение им 3 миллионов гривен залога, и дал согласие на задержание.

Судебная схема

Напомним, что схема заключалась в массовом штамповании судебных решений о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Это позволяло мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов США без участия сторон в заседании принимали решение, которое давало право выезда за границу. В целом следствием установлено 1040 таких дел.

Напомним, недавно мы писали об уклонистах, которые 100 метров не дошли до границы. А также о побеге народного депутата.