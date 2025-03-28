Суддю на Одещині взяли під варту — причини

Валентин Заверюха. Фото ілюстративне: 368

Вища рада правосуддя надала згоду на тримання під вартою чинного суддю Валентина Заверюху, який організував схему переправлення осіб за кордон та ухилення від мобілізації. Приводом стало те, що фігурант не вніс заставу, яку йому призначили.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Суддя під вартою

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП на тримання під вартою чинного колишнього голови одного із судів Одеської області. Слідство вважає Валентина Заверюху організатором групи, що працювала всередині системи й допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації. ВРП врахувала порушення фігурантом умов запобіжного заходу, а саме невнесення ним 3 мільйонів гривень застави, та надала згоду на затримання.

Судівська схема

Нагадаємо, що схема полягала в масовому штампуванні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за дитиною. За 3500 доларів США без участі сторін в засіданні ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких справ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ухилянтів, які 100 метрів не дійшли до кордону. А також про втечу народного депутата.