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Головна Одеса Схеми суддів з Одещини щодо вивезення ухилянтів — нові деталі

Схеми суддів з Одещини щодо вивезення ухилянтів — нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:37
Схема суддів з переправленні ухилянтів на Одещині - завершено розслідування
Білгород-Дністровський суд. Фото: Білгород-Дністровський райсуд

Правоохоронці завершили розслідування щодо суддів Білгород-Дністровського суду на Одещині, які організували схему з переправлення ухилянтів за кордон за фіктивними документами. Наразі 6 фігурантів справи пішли на угоду зі слідством, ще 5 —визнали свою провину.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

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Подробиці справи

Злочинна організована група працювала всередині судової системи Одещини та допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації.

Схема полягала в масовому постановленні судових рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та залишати країну під приводом догляду за малечею. Такі послуги коштували по 3500 доларів США з клієнта. Загалом слідством встановлено 1040 подібних рішень.

Для конспірації зловмисники створили бек-офіс суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої послуги в соцмережах.

Правова кваліфікація

Фігурантів підозрюють за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 368 (отримання неправомірної вигоди);
  • ст. 369 (надання неправомірної вигоди);
  • ст. 332 (організація незаконного перетину кордону);
  • ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя).

На сьогодні свою вину визнали 5 підозрюваних. За даними ЗМІ, йдеться про колишніх помічників суддів Наталію Кудакова та Інну Таруту, заступника керівника апарату суду Ольгу Кіяшко,
консультанта Олега Монарі, а також помічника адвоката Павла Пєтухова. Ще 6 осіб пішли на угоду зі слідством.

П'ятеро обвинувачених вже отримали по 3 роки іспитового терміну. Крім того, вони зобов'язані виплатити суми на підтримку ЗСУ: співробітники суду — по 10 та 60 тис. грн, помічник адвоката — 240 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Валентина Заверюху, якого відправили до СІЗО. А також про суддю, яка мобілізувалась до армії.

Одеса САП Одеська область судді Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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