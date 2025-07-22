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Головна Одеса Виїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:32
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені (Ізмаїльська траса) у бік КПП до Румунії та Молдови (як виїхати з України)
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Pixabay

У вівторок, 22 липня, на трасі Одеса-Рені фіксують чисельні затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії також фіксуються невеличкі тягнучки, але їх значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі вже утворилося кілька заторів, найбільший з яких неподалік села Маяки. Це краще враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — черг поки що немає. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу,  тягнучок також не зафіксовано.

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 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску Орлівка — Ісакча" наразі утворився невеликий затор, простояти в якому доведеться близько години. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме більше 4 годин.

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Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса подорож Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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