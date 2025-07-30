Посадовець ТЦК та СП на Одещині вимагав хабар з призовника

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Начальник одного з відділків ТЦК та СП Одеського району вимагав з чоловіка гроші за зняття його з бази розшуку. Однак посадовця піймали на гарячому — йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правоохоронці встановили, що т.в.о. начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Від військовозобов’язаного, який порушив правила обліку, посадовець ТЦК вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку. Гроші він наказав перерахувати на банківську картку.

Після того як чоловік надіслав кошти на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане із вимаганням). Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині фіктивно оформлювали до частин ЗСУ. А також про схему суддів з вивозу ухилянтів за кордон.