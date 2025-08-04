Видео сбивания шахедов над Одесской областью во время атаки 4 августа

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Укринформ

Пограничники Одесской области снова продемонстрировали свое мастерство в сбивании вражеских ''шахедов''. Благодаря их работе этой ночью один из дронов РФ не долетел до своей цели.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Сбитие вражеского дрона

Во время очередной ночной воздушной атаки 4 августа, военнослужащие Одесского пограничного отряда заметили в небе вражеский дрон-камикадзе типа "Shahed-136/131". По БпЛА противника был немедленно открыт огонь из пулеметов. В результате попаданий беспилотник разорвался и упал в море.

"Благодаря четкому взаимодействию, профессионализму и решительности, БпЛА был оперативно обнаружен и поражен в воздухе. Его обломки упали в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении пограничников.

Атака на Одессу 4 августа

В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали совместно с добровольцами. Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Произошло возгорание в недействующем общежитии и в синагоге Пересыпь.

Также в пригороде Одессы в результате российского удара занялось админздание. Атакой был частично разрушен 4-х этажный частный дом, гараж, повреждены 6 легковых автомобилей. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, недавно мы писали о вражеских ракетоносителях в Черном море. А также о последствиях атаки на Одессу.