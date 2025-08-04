Видео сбивания шахедов над Одесской областью во время атаки 4 августа

Как сбивали шахеды у Одессы — пограничники показали видео
Пограничники Одесской области снова продемонстрировали свое мастерство в сбивании вражеских ''шахедов''. Благодаря их работе этой ночью один из дронов РФ не долетел до своей цели.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Сбитие вражеского дрона
Во время очередной ночной воздушной атаки 4 августа, военнослужащие Одесского пограничного отряда заметили в небе вражеский дрон-камикадзе типа "Shahed-136/131". По БпЛА противника был немедленно открыт огонь из пулеметов. В результате попаданий беспилотник разорвался и упал в море.
"Благодаря четкому взаимодействию, профессионализму и решительности, БпЛА был оперативно обнаружен и поражен в воздухе. Его обломки упали в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении пограничников.
Атака на Одессу 4 августа
В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, которые спасатели ликвидировали совместно с добровольцами. Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Произошло возгорание в недействующем общежитии и в синагоге Пересыпь.
Также в пригороде Одессы в результате российского удара занялось админздание. Атакой был частично разрушен 4-х этажный частный дом, гараж, повреждены 6 легковых автомобилей. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, недавно мы писали о вражеских ракетоносителях в Черном море. А также о последствиях атаки на Одессу.
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