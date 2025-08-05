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Головна Одеса Росія втрачає свою перевагу в небі — наступ ЗСУ

Росія втрачає свою перевагу в небі — наступ ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:29
Авіація ЗСУ здатна наносити удари по Росії, — Братчук
Літак у небі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Українська авіація розглядається вже не тільки як елемент протиповітряної оборони, як це було раніше. Адже літаки ЗСУ сьогодні здатні завдавати ударів по прикордонній території РФ.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Авіація ЗСУ

Останнім часом авіація ЗС РФ, зокрема і стратегічна, зазнала значних втрат від атак ЗСУ, зокрема від операції "Павутиння". Українська ж повітряна компонента весь час війни розглядалася скоріш як елемент ППО. Однак зараз літаки Сил оборони здатні завдавати ударів по російському прикордонню.

"Сьогодні наша авіація, і на це є підстави, розглядається як можливість створення нехай невеличких, але ударних кулаків для нанесення ударів по ворожій інфраструктурі авіаційній на території РФ. Я маю на увазі прикордоння. Можливо, я щось зайве анонсую або забігаю наперед, але такий час прийде. І тоді будемо говорити про те, що повітря стало іншим", — каже речник УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що своїми ударами по тилам, росіяни лише надають українцям стимул для розвитку технологій, зокрема й авіаційних.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про авіацію РФ над Чорним морем. А також про збиття ''шахедів'' бійцями прикордонного загону над Одещиною.

Одеса Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні авіація
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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