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Головна Одеса Авіація ворога над Чорним морем — що загрожує Одещині

Авіація ворога над Чорним морем — що загрожує Одещині

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 15:08
Авіація ЗС РФ у Чорному морі — які завдання виконує розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук
Су-57. Фото ілюстративне: Shutterstock/BeAvPhoto

Над Чорним морем останнім часом фіксується аномальна активність ворожої авіації. Серед іншого, військові навіть помітили стратегігічний літак ЗС РФ, чого вже давно не відбувалося.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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В останні дні над Чорним морем відзначається підвищена активність російських літаків і розвідувальних дронів. Сили оборони навіть зафіксували стратегічний бомбардувальник, який вже давно не бачили над акваторією.

"За добу їх фіксується кілька десятків. Це не тільки літаки, це гелікоптери та різні види дронів. Щодо найменувань перелік буде довгий: від найстаріших до найновіших зразків там спостерігаються. Навіть бачили застосування літака 5-го покоління Су-57. Деякі літаки застосовують для патрулювання, протидронової та протимінної боротьби", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що поява статегічної авіації РФ над Чорним морем може пояснюватися як демонстративними діями ворога, так і розвідувальними заходами противника.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про російські ракетоносії у Чорному морі. А також про збиття ''шахедів'' над Одещиною.

Одеса Новини Одеси війна в Україні авіація Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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