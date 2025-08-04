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Главная Одесса Авиация врага над Черным морем — что грозит Одесчине

Авиация врага над Черным морем — что грозит Одесчине

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 15:08
Авиация ВС РФ в Черном море — какие задачи выполняет рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук
Су-57. Фото иллюстративное: Shutterstock/BeAvPhoto

Над Черным морем в последнее время фиксируется аномальная активность вражеской авиации. Среди прочего, военные даже заметили стратегический самолет ВС РФ, чего уже давно не происходило.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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В последние дни над Черным морем отмечается повышенная активность российских самолетов и разведывательных дронов. Силы обороны даже зафиксировали стратегический бомбардировщик, который уже давно не видели над акваторией.

"За сутки их фиксируется несколько десятков. Это не только самолеты, это вертолеты и различные виды дронов. По наименованиям перечень будет длинный: от самых старых до самых новых образцов там наблюдаются. Даже видели применение самолета 5-го поколения Су-57. Некоторые самолеты применяют для патрулирования, противодроновой и противоминной борьбы", — говорит представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что появление стратегической авиации РФ над Черным морем может объясняться как демонстративными действиями врага, так и его разведывательными мероприятиями.

Напомним, недавно мы писали о российских ракетоносителях в Черном море. А также о сбивании ''шахедов'' над Одесской областью.

Одесса Новости Одессы война в Украине авиация Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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