Авиация ВС РФ в Черном море — какие задачи выполняет рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук

Су-57. Фото иллюстративное: Shutterstock/BeAvPhoto

Над Черным морем в последнее время фиксируется аномальная активность вражеской авиации. Среди прочего, военные даже заметили стратегический самолет ВС РФ, чего уже давно не происходило.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Авиация в акватории — каким образом

В последние дни над Черным морем отмечается повышенная активность российских самолетов и разведывательных дронов. Силы обороны даже зафиксировали стратегический бомбардировщик, который уже давно не видели над акваторией.

"За сутки их фиксируется несколько десятков. Это не только самолеты, это вертолеты и различные виды дронов. По наименованиям перечень будет длинный: от самых старых до самых новых образцов там наблюдаются. Даже видели применение самолета 5-го поколения Су-57. Некоторые самолеты применяют для патрулирования, противодроновой и противоминной борьбы", — говорит представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что появление стратегической авиации РФ над Черным морем может объясняться как демонстративными действиями врага, так и его разведывательными мероприятиями.

Напомним, недавно мы писали о российских ракетоносителях в Черном море. А также о сбивании ''шахедов'' над Одесской областью.