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Главная Одесса Россия теряет свое превосходство в небе — наступление ВСУ

Россия теряет свое превосходство в небе — наступление ВСУ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 09:29
Авиация ВСУ способна наносить удары по России, — Братчук
Самолет в небе. Фото иллюстративное: Укринформ

Украинская авиация рассматривается уже не только как элемент противовоздушной обороны, как это было раньше. Ведь самолеты ВСУ сегодня способны наносить удары по приграничной территории РФ.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в армках марафона "Єдині новини".

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Авиация ВСУ

В последнее время авиация ВС РФ, в том числе и стратегическая, понесла значительные потери от атак ВСУ, в частности от операции "Паутина". Украинская же воздушная компонента все время войны рассматривалась скорее как элемент ПВО. Однако сейчас самолеты Сил обороны способны наносить удары по российскому приграничью.

"Сегодня наша авиация, и на это есть основания, рассматривается как возможность создания пусть небольших, но ударных кулаков для нанесения ударов по вражеской инфраструктуре авиационной на территории РФ. Я имею в виду приграничье. Возможно я что-то излишне анонсирую или забегаю вперед, но такое время придет. И тогда будем говорить о том, что воздух стал другим", — говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что своими ударами по тылам, россияне только предоставляют украинцам стимул для развития технологий, в том числе и авиационных.

Напомним, недавно мы писали об авиации РФ над Черным морем. А также о сбивании ''шахедов'' бойцами пограничного отряда над Одесской областью.

Одесса Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине авиация
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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