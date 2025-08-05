Відновлення ЖК "Люксембург" в Одесі завершено після влучання в нього ракети ЗС РФ

Обстріл ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

ЖК "Люксембург" на вулиці Середній, в Одесі, який постраждав внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року, повністю відновили. Загалом на роботи витратили 37 мільйонів гривень з міського бюджету.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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На сьогодні всі основні будівельно-монтажні роботи у ЖК Люксембург" завершені. Загальний обсяг фінансування склав майже 37 млн грн, які були спрямовані на протиаварійні заходи, відновлення конструкцій та допомогу постраждалим мешканцям для заміни вікон і дверей.

У ході відновлення:

змонтовано новий залізобетонний каркас, перекриття, діафрагми;

відновлено зовнішні та внутрішні стіни;

замінено всі інженерні мережі, електрощитові, протипожежну систему, встановлено нові ліфти,

виконано благоустрій території.

"Сьогодні ми маємо вже другу будівлю в місті, яка повністю відновлена після ворожих атак. Завдяки спільній роботі команди — будівельників, комунальних служб, депутатів, Академії будівництва — ми зупинили руйнування і відновили дім. Це велика робота, і я щиро вдячний усім, хто долучився",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Мешканцям, квартири яких зазнали найбільших ушкоджень, рекомендовано звертатися до державної програми "єВідновлення", де можна отримати компенсацію на ремонт у розмірі до 350 тисяч гривень.

Відновлений будинок. Фото: Одеська мерія

Будинок зсередини. Фото: Одеська мерія

Влучання у ЖК "Люксембург"

Російська ракета вдарила у житловий комплекс "Люксембург" на вулиці Середній в Одесі вранці 29 грудня 2023 року. Внаслідок влучання було зруйновано ключові конструктивні елементи будівлі з першого по шостий поверх, у тому числі три колони та дві діафрагми жорсткості.

Внаслідок атаки загинули троє людей, 15 отримали поранення, зокрема діти шести та восьми років.

Перші будівельні роботи у "Люксембурзі" розпочалися 2 лютого 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що буде з обстріляної будівлею Миколаївської ОВА. А також про ремонт храму в Одесі після атаки.