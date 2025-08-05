Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відновлення після ракети РФ — стан ЖК Люксембург в Одесі

Відновлення після ракети РФ — стан ЖК Люксембург в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:41
Відновлення ЖК "Люксембург" в Одесі завершено після влучання в нього ракети ЗС РФ
Обстріл ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE

ЖК "Люксембург" на вулиці Середній, в Одесі, який постраждав внаслідок ракетного удару 29 грудня 2023 року, повністю відновили. Загалом на роботи витратили 37 мільйонів гривень з міського бюджету.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Реклама
Читайте також:

Відновлення цього будинку

На сьогодні всі основні будівельно-монтажні роботи у ЖК Люксембург" завершені. Загальний обсяг фінансування склав майже 37 млн грн, які були спрямовані на протиаварійні заходи, відновлення конструкцій та допомогу постраждалим мешканцям для заміни вікон і дверей.

У ході відновлення:

  • змонтовано новий залізобетонний каркас, перекриття, діафрагми;
  • відновлено зовнішні та внутрішні стіни;
  • замінено всі інженерні мережі, електрощитові, протипожежну систему, встановлено нові ліфти,
  • виконано благоустрій території.

"Сьогодні ми маємо вже другу будівлю в місті, яка повністю відновлена після ворожих атак. Завдяки спільній роботі команди — будівельників, комунальних служб, депутатів, Академії будівництва — ми зупинили руйнування і відновили дім. Це велика робота, і я щиро вдячний усім, хто долучився",— каже  міський голова Геннадій Труханов.

Мешканцям, квартири яких зазнали найбільших ушкоджень, рекомендовано звертатися до державної програми "єВідновлення", де можна отримати компенсацію на ремонт у розмірі до 350 тисяч гривень. 

None - фото 1
Відновлений будинок. Фото: Одеська мерія
None - фото 2
Будинок зсередини. Фото: Одеська мерія

Влучання у ЖК "Люксембург"

Російська ракета вдарила у житловий комплекс "Люксембург" на вулиці Середній в Одесі вранці 29 грудня 2023 року. Внаслідок влучання було зруйновано ключові конструктивні елементи будівлі з першого по шостий поверх, у тому числі три колони та дві діафрагми жорсткості. 

Внаслідок атаки загинули троє людей, 15 отримали поранення, зокрема діти шести та восьми років. 

Перші будівельні роботи у "Люксембурзі" розпочалися 2 лютого 2024 року. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що буде з обстріляної будівлею Миколаївської ОВА. А також про ремонт храму в Одесі після атаки.

Одеса нерухомість Новини Одеси відновлення війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації