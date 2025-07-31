Що буде з будівлею Миколаївської ОВА, розповів Віталій Кім

Миколаївська ОВА. Фото: Новини.LIVE

Відновлювати будівлю Миколаївської ОВА, яка була зруйнована ракетою у 2022 році, до кінця війни точно не будуть. Крім того, на її місці може з'явитися меморіальний комплекс на пам'ять про жертв збройної агресії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Доля Миколаївської ОВА

Відновлювати будівлю Миколаївської ОВА буде можливо лише після завершення війни або під час тривалого перемир'я. Оскільки вона є об'єктом критичної інфраструктури і якщо почати роботи — її можуть знову атакувати ЗС РФ.

Крім того, адміністрація регіону планує провести опитування серед місцевих мешканців з приводу того, чи бажають вони відновлення будівлі, або хочуть залишити її як пам'ятник жертвам атаки.

"Я хотів це провести через опитування людей: що вони там бачать. Меморіальний комплекс, відновлену ОВА чи, може, застосувати комплексний підхід до вшанування жертв російсько-української війни? А працювати я можу і з машини, великі кабінети для цього не потрібні",— каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака на Миколаївську ОВА

29 березня 2022 року російська ракета "Калібр" влучила у будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації. Внаслідок удару була зруйнована центральна секція з дев’ятого по перший поверх. Внаслідок атаки 37 людей загинули, 34 отримали поранення різного ступеня важкості, 18 із них було госпіталізовано.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Миколаївщині збиватимуть дрони за допомогою штучного інтелекту. А також про відновлення регіону після обстрілів з боку РФ.