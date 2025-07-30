Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Восстановление Николаевщины после атак РФ — что уже сделано

Восстановление Николаевщины после атак РФ — что уже сделано

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 10:30
Виталий Ким рассказал о восстановлении Николаевщины после обстрелов РФ
Николаевщина после очередной атаки после очередной атаки. Фото иллюстративное: senkevichonline

Все объекты критической инфраструктуры на Николаевщине, которые были повреждены обстрелами, отремонтированы уже на 100%. Однако впереди — восстановление разрушенного жилого фонда региона. А убытки от многочисленных атак пока даже трудно подсчитать.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Реклама
Читайте также:

Восстановление Николаевщины

На Николаевщине с начала полномасштабного вторжения было разрушено или повреждено более 17,5 тысяч объектов. Более 7 тысяч из них уже было восстановлено.

Все поврежденные атаками объекты критической инфраструктуры уже восстановлены. В частности, был отремонтирован 21 мост и все энергообъекты. Однако впереди еще много работы с жилой застройкой: заявки на восстановление жилья подали около 9 тысяч жителей Николаевщины.

"Очень много заявок на восстановление жилья и это большие средства. Но в 2024 году мы начали все восстанавливать даже быстрее, чем оно разрушалось. Количество объектов, которые надо восстановить уменьшается. Сейчас это где-то 42%. С помощью партнеров и государства сможем и дальше понемногу восстанавливать это",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, оценить общую сумму ущерба сложно из-за масштабных экологических потерь, в частности разрушений заповедников, рек и морского побережья. На восстановление всего этого могут потребоваться сотни миллиардов евро.

Напомним, недавно мы писали о плане побега из Украины жителя Николаевщины. А также о ситуации с обстрелами этого региона.

Одесса Николаевская область Виталий Ким Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации