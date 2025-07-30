Виталий Ким рассказал о восстановлении Николаевщины после обстрелов РФ

Николаевщина после очередной атаки после очередной атаки. Фото иллюстративное: senkevichonline

Все объекты критической инфраструктуры на Николаевщине, которые были повреждены обстрелами, отремонтированы уже на 100%. Однако впереди — восстановление разрушенного жилого фонда региона. А убытки от многочисленных атак пока даже трудно подсчитать.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Восстановление Николаевщины

На Николаевщине с начала полномасштабного вторжения было разрушено или повреждено более 17,5 тысяч объектов. Более 7 тысяч из них уже было восстановлено.

Все поврежденные атаками объекты критической инфраструктуры уже восстановлены. В частности, был отремонтирован 21 мост и все энергообъекты. Однако впереди еще много работы с жилой застройкой: заявки на восстановление жилья подали около 9 тысяч жителей Николаевщины.

"Очень много заявок на восстановление жилья и это большие средства. Но в 2024 году мы начали все восстанавливать даже быстрее, чем оно разрушалось. Количество объектов, которые надо восстановить уменьшается. Сейчас это где-то 42%. С помощью партнеров и государства сможем и дальше понемногу восстанавливать это",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, оценить общую сумму ущерба сложно из-за масштабных экологических потерь, в частности разрушений заповедников, рек и морского побережья. На восстановление всего этого могут потребоваться сотни миллиардов евро.

Напомним, недавно мы писали о плане побега из Украины жителя Николаевщины. А также о ситуации с обстрелами этого региона.