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Главная Одесса Тур в Молдову для себя и друзей — план побега жителя Николаевщины

Тур в Молдову для себя и друзей — план побега жителя Николаевщины

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 09:35
Житель Николаевщины хотел подкупить пограничника, чтобы сбежать с друзьями за границу
Задержание на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Николаевщины пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать в Молдову и переправить в соседнюю страну своих знакомых. Однако во время передачи взятки, мужчин задержали, организатору схемы грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

22-летний житель Николаевской области пытался организовать незаконный выезд из страны для себя и двух знакомых. Для этого молодой человек предложил взятку пограничнику, чтобы тот посодействовал в беспрепятственном пересечении государственной границы и поделился информацией о размещении нарядов. Подозреваемый обещал по 1000 долларов аванса за каждого клиента и 1500 долларов после удачного завершения сделки. Общая сумма неправомерной выгоды составила 7500 долларов.

Однако пограничник сообщил о предложении руководству. Молодого человека задержали в одном из сел Раздельнянского района, как только он вместе с двумя клиентами из Николаевской области сел в автомобиль и передал предоплату в сумме 3 тыс. долларов. Следователи изъяли деньги в качестве вещественных доказательств, а также транспортные средства на которых фигуранты прибыли к пункту назначения.

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Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, а также в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 514 тыс. 760 грн.

В отношении клиентов переправщика, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит арест на 15 суток или штраф до 8500 гривен.

Напомним, недавно мы писали о задержании организатора переправки в Молдове. А также о том, где чаще всего переходят границу.

Одесса граница Одесская область Николаевская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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