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Головна Одеса Допомагав тікати з Одещини — у Молдові затримали організатора

Допомагав тікати з Одещини — у Молдові затримали організатора

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:12
У Молдові затримали організатора незаконного переправлення з України
Україно-Молдовський кордон. Фото ілюстративне: trassae95.com

Прикордонники Тараклійського району Молдови затримали 53-річного громадянина України. Правоохоронці сусідньої країни підозрюють його в організації переправлення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє прикордонна служба Молдови.

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Подробиці справи

Підозрюваний координував незаконний перетин кордону до Молдови шістьма громадянами України віком від 20 до 40 років. Фігурант оцінював свої послуги від 4000 до 6000 доларів США з особи, ця вартість включала в себе транспортування та проживання в Республіці Молдова.

Правоохоронці провели обшуки за місцям мешкання фігурантів та у транспортних засобах, що використовувалися у незаконній діяльності. Було вилучено чернетки документів, десятки SIM-карт, а також інші предмети, що мають доказову цінність. З'ясувалося, що раніше підозрюваний вже фігурував у кримінальній справі щодо організації незаконної міграції.

Наразі чоловіка затримано на 72 години. Водночас проводяться процесуальні дії щодо встановлення всіх учасників злочинної групи.

Яке покарання загрожує

Згідно з чинним законодавством Республіки Молдова, фігуранту загрожує штраф, примусова депортиція та заборона на в'їзд. Наразі чоловіка затримано на 72 години. Водночас проводяться процесуальні дії щодо встановлення всіх учасників злочинної групи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські потяги допомагають лагодити залізну дорогу у Молдові. А також про те, де частіше за все переходять кордон.

Одеса Молдова кордон Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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