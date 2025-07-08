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Главная Одесса Украинские поезда помогают чинить дорогу в Молдову — детали

Украинские поезда помогают чинить дорогу в Молдову — детали

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:00
В Молдове заметили необычные украинские поезда
Украинский поезд в Молдове. Фото: Dima Tsariov

Украинские поезда принимают участие в восстановительных работах на железной дороге в Молдове. Задействованные во время ремонта составы в нашей стране являются экспериментальными и пока еще не курсируют по регионам.

Об этом сообщили на странице Railway of Moldova в соцсети.

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Поезда в Молдове

Молдавская железная дорога выложила фото ремонтных работ на участке Бендеры-Бессарабяска-Этулия-Джурджулешты. На них можно увидеть как минимум две секции тепловозов 2М62, принадлежащих частной компании УЛБК ("Украинская локомотивостроительная компания").

Ремонт на железной дороге

Ремонт путей на участке Бендеры-Бессарабяска-Этулия-Джурджулешты продолжается с 2023 года. Планируется восстановить 230 км железной дороги. Такие мероприятия будут стоить 108 млн евро. Средства выделил Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Именно этот путь в дальнейшем соединит порты Одесчины и Евросоюза. Работы должны быть завершены в текущем году.

Поезда на частной тяге

УЛБК — компания, которая в 2020-м и 2021 годах приняла участие в эксперименте по внедрению в Украине частной локомотивной тяги. Но реальные перевозки грузов этими поездами до сих пор так и не начали. В начале 2024 года в предприятии заявили, что считают, что в Украине на подзаконном уровне уже отработан вопрос допуска таких составов на железнодорожные пути общего пользования.

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Поезд УЛБК. Фото: Dima Tsariov

Напомним, недавно мы писали о том, когда запустят поезд из Житомира в Одессу. А также о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.

Одесса Молдова транспорт поезда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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