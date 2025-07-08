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Головна Одеса Українські потяги допомагають лагодити дорогу до Молдови — деталі

Українські потяги допомагають лагодити дорогу до Молдови — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 13:00
У Молдові помітили незвичайні українські потяги
Український потяг у Молдові. Фото: Dima Tsariov

Українські потяги приймають участь у відновлювальних роботах на залізниці у Молдові. Задіяні під час ремонту состави в нашій країні є експериментальними та поки ще не курсують нашими регіонами.

Про це повідомили на сторінці Railway of Moldova у соцмережі.

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Потяги у Молдові

Молдовська залізниця виклала фото ремонтних робіт на ділянці  Бендери-Бессарабяска-Етулія-Джурджулешти. На них можна побачити як мінімум дві секції тепловозів 2М62, що належать приватній компанії УЛБК ("Українська локомотивобудівна компанія").

Ремонт на залізниці

Ремонт колій на ділянці  Бендери-Бессарабяска-Етулія-Джурджулешти триває з 2023 року. Планують відновити 230 км залізниці. Такі заходи будуть коштувати 108 млн євро. Кошти виділив Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. Саме ця дорога у подальшому має з'єднати порти Одещини та Євросоюзу. Роботи мають бути завершені в поточному році.

Потяги на приватній тязі

УЛБК — компанія, яка у 2020-му та 2021 роках взяла участь в експерименті із впровадження в Україні приватної локомотивної тяги. Але реальні перевезення вантажів цими потягами досі так і не розпочали. На початку 2024 року у підприємстві заявили, що вважають, в Україні на підзаконному рівні вже відпрацьоване питання допуску таких составів на залізничні колії загального користування. 

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Потяг УЛБК. Фото: Dima Tsariov

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли запустять потяг з Житомира до Одеси.  А також про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.

Одеса Молдова транспорт поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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