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Головна Одеса Подорож до Молдови — без якої довідки не пропустять

Подорож до Молдови — без якої довідки не пропустять

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:47
Нові правила в’їзду в Молдову для українців
Люди в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують подорож до Молдови на авто, варто знати про нові вимоги на кордоні. Наразі без довідки про технічний стан авто перетнути кордон не дозволять. Це правило стосується як легкових машин, так і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду на кордоні

Щоб перетнути кордон, водій обов’язково має надати сертифікат технічного огляду. Це офіційний документ, що підтверджує справність транспортного засобу.

Сертифікат видають лише після перевірки на сертифікованій СТО. Він засвідчує, що авто не становить загрози на дорозі та відповідає екологічним нормам. Без цього документа прикордонники мають повне право не впустити авто й відправити його назад в Україну.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні з Молдовою перевірятимуть стандартний пакет документів:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт
  • посвідчення водія (бажано — міжнародного зразка)
  • техпаспорт на авто
  • "Зелена карта" — міжнародна автостраховка
  • оплачена віньєтка — дорожній збір

Якщо подорожуєте з дітьми, потрібно мати свідоцтво про народження або дитячий паспорт. Якщо дитина їде з одним із батьків або з родичами — може знадобитися нотаріально завірена довіреність.

Також діє суворий контроль за товарами. Ввезення таких речей, як зброя, наркотики, м’ясні й молочні продукти, саджанці без документів, рецептурні ліки без рецепта, заборонено. Порушення правил тягне за собою вилучення товару та адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, Укрзалізниця додала ще три поїзди із жіночими купе. Також ми писали, де не варто відпочивати соло-туристам у 2025 році.

Одеса Молдова подорож Новини Одеси техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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