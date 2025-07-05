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Головна Одеса В'їзд до Румунії — авто можуть розвернути без цього документу

В'їзд до Румунії — авто можуть розвернути без цього документу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 18:37
Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв
Автівка на кордоні. Фото ілюстративне: porom.org

В’їзд до Румунії для українських водіїв став жорсткішим. До стандартного пакета документів додалася ще одна обов’язкова довідка — про технічний стан автомобіля. Без неї навіть справна машина не перетне кордон. Водіїв без паперів прикордонники розвертають.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Довідка про техогляд

Тепер кожен транспортний засіб має пройти технічний огляд на сертифікованій СТО. Після перевірки стану авто, рівня викидів і відповідності нормам безпеки водієві видають спеціальну довідку. Без неї машину на територію Румунії не впустять.

Це правило чинне як для легкових, так і для вантажних автомобілів. Якщо у вас немає довідки — прикордонники мають право зупинити транспорт, відмовити у в’їзді й змусити повернутися назад.

Які документи потрібні для проходження кордону

Окрім довідки про техобслуговування обов’язково мати:

  • біометричний паспорт або візу,
  • документи на авто,
  • медичне страхування,
  • підтвердження мети поїздки (бронювання, запрошення тощо),
  • військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років,
  • довіреність, якщо авто не ваше.

Що можна провозити через кордон

На додачу діють суворі обмеження на ввезення:

  • наркотичних речовин, зброї, вибухівки,
  • м’яса, молочних виробів, меду,
  • диких тварин,
  • культурних цінностей без дозволу,
  • готівки понад 10 000 євро без декларування,
  • піратської продукції.

Які документи потрібні для мандрівників з тваринами

Якщо подорожуєте з домашнім улюбленцем — подбайте про наявність ветеринарного паспорта з актуальними щепленнями та мікрочипом. Медичні препарати, що містять наркотичні речовини, слід обов’язково декларувати на кордоні.

Щоб уникнути неприємностей, прикордонна поліція Румунії радить заздалегідь ознайомитися з актуальними правилами на офіційному сайті або звернутися на гарячу лінію українською: +40219590.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому не можна чіпляти стрічку до валізи під час подорожі. Також розповідали, що через кокосові горіхи можуть не пустити в літак. 

Одеса кордон Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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