Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв

Автівка на кордоні. Фото ілюстративне: porom.org

В’їзд до Румунії для українських водіїв став жорсткішим. До стандартного пакета документів додалася ще одна обов’язкова довідка — про технічний стан автомобіля. Без неї навіть справна машина не перетне кордон. Водіїв без паперів прикордонники розвертають.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

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Довідка про техогляд

Тепер кожен транспортний засіб має пройти технічний огляд на сертифікованій СТО. Після перевірки стану авто, рівня викидів і відповідності нормам безпеки водієві видають спеціальну довідку. Без неї машину на територію Румунії не впустять.

Це правило чинне як для легкових, так і для вантажних автомобілів. Якщо у вас немає довідки — прикордонники мають право зупинити транспорт, відмовити у в’їзді й змусити повернутися назад.

Які документи потрібні для проходження кордону

Окрім довідки про техобслуговування обов’язково мати:

біометричний паспорт або візу,

документи на авто,

медичне страхування,

підтвердження мети поїздки (бронювання, запрошення тощо),

військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років,

довіреність, якщо авто не ваше.

Що можна провозити через кордон

На додачу діють суворі обмеження на ввезення:

наркотичних речовин, зброї, вибухівки,

м’яса, молочних виробів, меду,

диких тварин,

культурних цінностей без дозволу,

готівки понад 10 000 євро без декларування,

піратської продукції.

Які документи потрібні для мандрівників з тваринами

Якщо подорожуєте з домашнім улюбленцем — подбайте про наявність ветеринарного паспорта з актуальними щепленнями та мікрочипом. Медичні препарати, що містять наркотичні речовини, слід обов’язково декларувати на кордоні.

Щоб уникнути неприємностей, прикордонна поліція Румунії радить заздалегідь ознайомитися з актуальними правилами на офіційному сайті або звернутися на гарячу лінію українською: +40219590.

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