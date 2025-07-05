Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв

В'їзд до Румунії — авто можуть розвернути без цього документу
В’їзд до Румунії для українських водіїв став жорсткішим. До стандартного пакета документів додалася ще одна обов’язкова довідка — про технічний стан автомобіля. Без неї навіть справна машина не перетне кордон. Водіїв без паперів прикордонники розвертають.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.
Довідка про техогляд
Тепер кожен транспортний засіб має пройти технічний огляд на сертифікованій СТО. Після перевірки стану авто, рівня викидів і відповідності нормам безпеки водієві видають спеціальну довідку. Без неї машину на територію Румунії не впустять.
Це правило чинне як для легкових, так і для вантажних автомобілів. Якщо у вас немає довідки — прикордонники мають право зупинити транспорт, відмовити у в’їзді й змусити повернутися назад.
Які документи потрібні для проходження кордону
Окрім довідки про техобслуговування обов’язково мати:
- біометричний паспорт або візу,
- документи на авто,
- медичне страхування,
- підтвердження мети поїздки (бронювання, запрошення тощо),
- військово-обліковий документ для чоловіків 18–60 років,
- довіреність, якщо авто не ваше.
Що можна провозити через кордон
На додачу діють суворі обмеження на ввезення:
- наркотичних речовин, зброї, вибухівки,
- м’яса, молочних виробів, меду,
- диких тварин,
- культурних цінностей без дозволу,
- готівки понад 10 000 євро без декларування,
- піратської продукції.
Які документи потрібні для мандрівників з тваринами
Якщо подорожуєте з домашнім улюбленцем — подбайте про наявність ветеринарного паспорта з актуальними щепленнями та мікрочипом. Медичні препарати, що містять наркотичні речовини, слід обов’язково декларувати на кордоні.
Щоб уникнути неприємностей, прикордонна поліція Румунії радить заздалегідь ознайомитися з актуальними правилами на офіційному сайті або звернутися на гарячу лінію українською: +40219590.
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