Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Въезд в Румынию — авто могут развернуть без этого документа
Въезд в Румынию для украинских водителей стал жестче. К стандартному пакету документов добавилась еще одна обязательная справка — о техническом состоянии автомобиля. Без нее даже исправная машина не пересечет границу. Водителей без бумаг пограничники разворачивают.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Справка о техосмотре
Теперь каждое транспортное средство должно пройти технический осмотр на сертифицированной СТО. После проверки состояния авто, уровня выбросов и соответствия нормам безопасности водителю выдают специальную справку. Без нее машину на территорию Румынии не впустят.
Это правило действует как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Если у вас нет справки — пограничники имеют право остановить транспорт, отказать во въезде и заставить вернуться.
Какие документы нужны для прохождения границы
Кроме справки о техобслуживании обязательно иметь:
- биометрический паспорт или визу,
- документы на авто,
- медицинскую страховку,
- подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.),
- военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет,
- доверенность, если авто не ваше.
Что можно провозить через границу
В дополнение, действуют строгие ограничения на ввоз:
- наркотических веществ, оружия, взрывчатки,
- мяса, молочных изделий, меда,
- диких животных,
- культурных ценностей без разрешения,
- наличности свыше 10 000 евро без декларирования,
- пиратской продукции.
Какие документы нужны для путешественников с животными
Если путешествуете с домашним любимцем — позаботьтесь о наличии ветеринарного паспорта с актуальными прививками и микрочипом. Медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, следует обязательно декларировать на границе.
Чтобы избежать неприятностей, пограничная полиция Румынии советует заранее ознакомиться с актуальными правилами на официальном сайте или обратиться на горячую линию на украинском: +40219590.
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