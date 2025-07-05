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Главная Одесса Въезд в Румынию — авто могут развернуть без этого документа

Въезд в Румынию — авто могут развернуть без этого документа

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:37
Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей
Автомобиль на границе. Фото иллюстративное: porom.org

Въезд в Румынию для украинских водителей стал жестче. К стандартному пакету документов добавилась еще одна обязательная справка — о техническом состоянии автомобиля. Без нее даже исправная машина не пересечет границу. Водителей без бумаг пограничники разворачивают.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Справка о техосмотре

Теперь каждое транспортное средство должно пройти технический осмотр на сертифицированной СТО. После проверки состояния авто, уровня выбросов и соответствия нормам безопасности водителю выдают специальную справку. Без нее машину на территорию Румынии не впустят.

Это правило действует как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Если у вас нет справки — пограничники имеют право остановить транспорт, отказать во въезде и заставить вернуться.

Какие документы нужны для прохождения границы

Кроме справки о техобслуживании обязательно иметь:

  • биометрический паспорт или визу,
  • документы на авто,
  • медицинскую страховку,
  • подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.),
  • военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет,
  • доверенность, если авто не ваше.

Что можно провозить через границу

В дополнение, действуют строгие ограничения на ввоз:

  • наркотических веществ, оружия, взрывчатки,
  • мяса, молочных изделий, меда,
  • диких животных,
  • культурных ценностей без разрешения,
  • наличности свыше 10 000 евро без декларирования,
  • пиратской продукции.

Какие документы нужны для путешественников с животными

Если путешествуете с домашним любимцем — позаботьтесь о наличии ветеринарного паспорта с актуальными прививками и микрочипом. Медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, следует обязательно декларировать на границе.

Чтобы избежать неприятностей, пограничная полиция Румынии советует заранее ознакомиться с актуальными правилами на официальном сайте или обратиться на горячую линию на украинском: +40219590.

Напомним, мы сообщали, почему нельзя цеплять ленту к чемодану во время путешествия. Также рассказывали, что из-за кокосовых орехов могут не пустить в самолет.

Одесса граница Новости Одессы документы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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