Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Автомобиль на границе. Фото иллюстративное: porom.org

Въезд в Румынию для украинских водителей стал жестче. К стандартному пакету документов добавилась еще одна обязательная справка — о техническом состоянии автомобиля. Без нее даже исправная машина не пересечет границу. Водителей без бумаг пограничники разворачивают.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

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Справка о техосмотре

Теперь каждое транспортное средство должно пройти технический осмотр на сертифицированной СТО. После проверки состояния авто, уровня выбросов и соответствия нормам безопасности водителю выдают специальную справку. Без нее машину на территорию Румынии не впустят.

Это правило действует как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Если у вас нет справки — пограничники имеют право остановить транспорт, отказать во въезде и заставить вернуться.

Какие документы нужны для прохождения границы

Кроме справки о техобслуживании обязательно иметь:

биометрический паспорт или визу,

документы на авто,

медицинскую страховку,

подтверждение цели поездки (бронирование, приглашение и т.д.),

военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет,

доверенность, если авто не ваше.

Что можно провозить через границу

В дополнение, действуют строгие ограничения на ввоз:

наркотических веществ, оружия, взрывчатки,

мяса, молочных изделий, меда,

диких животных,

культурных ценностей без разрешения,

наличности свыше 10 000 евро без декларирования,

пиратской продукции.

Какие документы нужны для путешественников с животными

Если путешествуете с домашним любимцем — позаботьтесь о наличии ветеринарного паспорта с актуальными прививками и микрочипом. Медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, следует обязательно декларировать на границе.

Чтобы избежать неприятностей, пограничная полиция Румынии советует заранее ознакомиться с актуальными правилами на официальном сайте или обратиться на горячую линию на украинском: +40219590.

Напомним, мы сообщали, почему нельзя цеплять ленту к чемодану во время путешествия. Также рассказывали, что из-за кокосовых орехов могут не пустить в самолет.