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Главная Одесса Путешествие в Молдову — без какой справки не пропустят

Путешествие в Молдову — без какой справки не пропустят

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 18:47
Новые правила въезда в Молдову для украинцев
Люди в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые планируют путешествие в Молдову на авто, стоит знать о новых требованиях на границе. Сейчас без справки о техническом состоянии авто пересечь границу не позволят. Это правило касается как легковых машин, так и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе

Чтобы пересечь границу, водитель обязательно должен предоставить сертификат технического осмотра. Это официальный документ, подтверждающий исправность транспортного средства.

Сертификат выдают только после проверки на сертифицированной СТО. Он удостоверяет, что авто не представляет угрозы на дороге и соответствует экологическим нормам. Без этого документа пограничники имеют полное право не впустить авто и отправить его обратно в Украину.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе с Молдовой будут проверять стандартный пакет документов:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт
  • водительское удостоверение (желательно — международного образца)
  • техпаспорт на авто
  • "Зеленая карта" — международная автостраховка
  • оплаченная виньетка — дорожный сбор

Если путешествуете с детьми, нужно иметь свидетельство о рождении или детский паспорт. Если ребенок едет с одним из родителей или с родственниками — может понадобиться нотариально заверенная доверенность.

Также действует строгий контроль за товарами. Ввоз таких вещей, как оружие, наркотики, мясные и молочные продукты, саженцы без документов, рецептурные лекарства без рецепта, запрещен. Нарушение правил влечет за собой изъятие товара и административную ответственность.

Напомним, Укрзализныця добавила еще три поезда с женскими купе. Также мы писали, где не стоит отдыхать соло-туристам в 2025 году.

Одесса Молдова путешествие Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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