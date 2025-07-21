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Главная Одесса В Молдову сегодня не выехать — ситуация на дорогах Одесчины

В Молдову сегодня не выехать — ситуация на дорогах Одесчины

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Дата публикации 21 июля 2025 13:40
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Румынию и Молдову (как выехать за границу)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: Reuters

В понедельник, 21 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову. По пути в Румынию также фиксируются небольшие тянучки, что лучше учитывать путешественникам.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась значительная пробка. По дороге к нему проезд также затруднен, особенно недалеко от села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не зафиксировано.

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Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Недалеко от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовалась небольшая пробка, простоять в которой придется меньше часа. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится более 4 часов.

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Пробка до Румынии. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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