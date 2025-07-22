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Главная Одесса Помогал бежать с Одесчины — в Молдове задержали организатора

Помогал бежать с Одесчины — в Молдове задержали организатора

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:12
В Молдове задержали организатора незаконной переправки из Украины
Украино-Молдавская граница. Фото иллюстративное: trassae95.com

Пограничники Тараклийского района Молдовы задержали 53-летнего гражданина Украины. Правоохранители соседней страны подозревают его в организации переправки мужчин через границу.

Об этом сообщает пограничная служба Молдовы.

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Подробности дела

Подозреваемый координировал незаконное пересечение границы Молдову шестью гражданами Украины в возрасте от 20 до 40 лет. Фигурант оценивал свои услуги от 4000 до 6000 долларов США с человека, эта стоимость включала в себя транспортировку и проживание в Республике Молдова.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности. Были изъяты черновики документов, десятки SIM-карт, а также другие предметы, имеющие доказательную ценность. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже фигурировал в уголовном деле по организации незаконной миграции.

Сейчас мужчина задержан на 72 часа. В то же время проводятся процессуальные действия по установлению всех участников преступной группы.

Какое наказание грозит

Согласно действующему законодательству Республики Молдова, фигуранту грозит штраф, принудительная депортация и запрет на въезд. Сейчас мужчина задержан на 72 часа. В то же время проводятся процессуальные действия по установлению всех участников преступной группы.

Напомним, недавно мы писали об украинских поездах помогают чинить железную дорогу в Молдове. А также о том, где чаще всего переходят границу.

Одесса Молдова граница Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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