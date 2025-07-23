Житель Миколаївщини хотів підкупити прикордонника, аби втекти з друзями за кордон

Затримання на кордоні. Фото: Національна поліція України

Мешканець Миколаївщини намагався підкупити прикордонника, аби втекти у Молдову та переправити в сусідню країну своїх знайомих. Однак під час передачі хабаря, чоловіків затримали, організатору схеми загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

22-річний житель Миколаївської області намагався організувати незаконний виїзд із країни для себе та двох знайомих. Для цього молодик запропонував хабар прикордоннику, аби той посприяв у безперешкодному перетині державного кордону та поділився інформацією стосовно розміщення нарядів. Підозрюваний обіцяв по 1000 доларів авансу за кожного клієнта та 1500 доларів після вдалого завершення оборудки. Загальна сума неправомірної вигоди склала 7500 доларів.

Однак прикордонник повідомив про пропозицію керівництву. Молодика затримали в одному із сіл Роздільнянського району, щойно він разом із двома клієнтами з Миколаївщини сів до автомобіля та передав передплату в сумі 3 тис. доларів. Слідчі вилучили гроші як речові докази, а також транспортні засоби на яких фігуранти прибули до пункту призначення.

Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, а також у наданні неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 514 тис. 760 грн.

Стосовно клієнтів переправника, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує арешт на 15 діб або штраф до 8500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання організатора переправлень у Молдові. А також про те, де частіше за все переходять кордон.