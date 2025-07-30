Віталій Кім розповів про відновлення Миколаївщини після обстрілів РФ

Миколаївщина після чергової атаки. Фото ілюстративне: senkevichonline

Усі об'єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині, які були пошкоджені обстрілами, відновлені вже на 100%. Однак попереду — відбудова зруйнованого житлового фонду регіону. А збитки від чисельних атак поки навіть важко підрахувати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Відновлення Миколаївщини

На Миколаївщині від початку повномасштабного вторгнення було зруйновано або пошкоджено понад 17,5 тисяч об’єктів. Понад 7 тисяч з них уже було відновлено.

Усі пошкоджені атаками об’єкти критичної інфраструктури вже відновлені. Зокрема, було відремонтовано 21 міст та усі енергооб'єкти. Однак попереду ще багато роботи із цивільною забудовою: заявки на відновлення житла подали близько 9 тисяч мешканців Миколаївщини.

"Дуже багато заявок на відновлення житла і це великі кошти. Але у 2024 році ми почали все відновлювати навіть швидше, ніж воно руйнувалося. Кількість об'єктів, які треба відновити зменшується. Зараз це десь 42%. За допомогою партнерів та держави зможемо і далі потроху відновлювати це", — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Віталія Кіма, оцінити загальну суму збитків складно через масштабні екологічні втрати, зокрема пошкодження заповідників, річок і морського узбережжя. На відновлення усього цього можуть знадобитися сотні мільярдів євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про план втечі з України жителя Миколаївщини, а також про ситуацію з обстрілами цього регіону.