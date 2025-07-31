На Миколаївщині будуть наводити дрони-перехоплювачі за допомогою штучного інтелекту, — Віталій Кім

Збитий шахед. Фото ілюстративне: Повітряні сили ЗСУ

Росія має намір випускати по Україні по тисячу дронів на добу. Цю проблему на Миколаївщині планують вирішити за допомогою дронів-перехоплювачів, і наразі працююють над штучним інтелектом, який буде їх наводити.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Дрони-перехоплювачі

Останнім часом дрони ЗС РФ частіше пролітають над Миколаївщиною транзитом і саме над цим регіоном їх нерідко збивають до того, як вони долетіли до своїх цілей. Однак у планах РФ, за словами Віталія Кіма, запускати одразу по 1000-2000 безпілотників по Україні.

На Миколаївщині на такий виклик планують відповісти масовим застосуванням дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність. Для того, щоб покращити якість цих безпілотників, військові працюють над тим, щоб функцію наведення виконував штучний інтелект.

"У нас точно такі плани, щоб у нас була така ж кількість більш дешевих засобів збиття. Дрони дуже ефективні у цьому, зараз вже ми йдемо по шляху наведення штучним інтелектом і вже частково це використовується. І точність точно підвищиться, коли штучний інтелект повноцінно запрацює", — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дроновий обстріл Миколаєва. А також про відновлення регіону після обстрілів з боку РФ.