Главная Одесса Готовил теракт на Одесчине — что планировалось уничтожить

Готовил теракт на Одесчине — что планировалось уничтожить

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:08
Житель Одесской области поджигал объекты инфраструктуры для РФ - каким образом накажут
Офис Генпрокурора. Фото иллюстративное: protocol

Житель Одесской области готовил поджоги объектов инфраструктуры региона по заказу РФ. Однако на этом его разоблачили и задержали. Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Подробности дела

22-летний житель Одесской области за деньги помогал представителю РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. Его задачей были поджоги объектов инфраструктуры для нанесения ущерба экономической и государственной безопасности.

Убедившись в надежности и готовности жителя Одесской области к совершению разного рода задач, представитель РФ вышел с ним на видеосвязь и помог изготовить взрывчатое вещество для совершения террористического акта. После этого обвиняемый собрал самодельное устройство, которое они планировали разместить в месте большого скопления людей для совершения взрыва.

Однако правоохранители задержали фигуранта в ходе проведения обыска по месту его проживания, где кроме взрывчатки для теракта нашли боеприпасы, гранаты, и тротиловые шашки.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 263-1 УК Украины (государственная измена, приготовление к террористическому акту, умышленному повреждению чужого имущества, приобретение и хранение боевых припасов, а также незаконное изготовление взрывчатого вещества). Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, недавно мы писали о подростках, которые совершили кровавый теракт в Житомире. А также о мужчине, который хотел взорвать ТЦК.

теракт Одесса Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
