Україна
Готував теракт на Одещині — що планувалося знищити

Готував теракт на Одещині — що планувалося знищити

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:08
Житель Одещини підпалював об'єкти інфраструктури для РФ - яким чином покарають
Офіс Генпрокурора. Фото ілюстративне: protocol

Житель Одещини готував підпали об'єктів інфраструктури регіону на замовлення РФ. Однак на цьому його викрили та затримали. Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Читайте також:

Подробиці справи

22-річний житель Одещини за гроші допомагав представнику РФ в проведенні підривної діяльності проти України. Його завданнями були  підпали об’єктів інфраструктури для заподіяння шкоди економічній та державній безпеці.

Переконавшись у надійності та готовності жителя Одещини до вчинення різного роду завдань, представник РФ вийшов з ним на відеозв’язок та допоміг виготовити вибухову речовину для вчинення терористичного акту. Після цього обвинувачений зібрав саморобний пристрій, який вони планували розмістити у місці великого скупчення людей для вчинення вибуху.

Однак правоохоронці затримали фігуранта під час проведення обшуку за місцем його мешкання, де окрім вибухівки для теракту знайшли бойові припаси, гранати, тротилові шашки.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 ч. 2 ст. 263-1 КК України (державна зрада, готування до терористичного акту, умисного пошкодження чужого майна, придбання та зберігання бойових припасів, а також незаконне виготовлення вибухової речовини). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітків, які здійснили кривавий теракт у Житомирі. А також про чоловіка, який хотів підірвати ТЦК.

теракт Одеса Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
