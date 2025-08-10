Видео
Главная Одесса На Одесчине в селе построят школьную столовую — заплатят дорого

На Одесчине в селе построят школьную столовую — заплатят дорого

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:15
Тендер на столовую с укрытием в Таировом: стоимость более 160 млн
Дети в школьной столовой. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области планируют построить школьную столовую, в которой также должно быть бомбоубежище. Заказчиком выступил Таировский поселковый совет, а стоимость работ превышает 160 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
На Одещині в селі збудуть їдальню з укриттям — заплатять дорого - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Детали закупки

Новую столовую с укрытием возведут в пгт Таирово. В ней должно быть 90 мест и укрытие, в котором, в случае воздушной тревоги, могут спрятаться персонал и дети.

Тендер объявили 29 июля. Подать документы можно до 13 августа. Аукцион запланирован на этот же день. Работы должны завершить до 31 декабря 2027 года. Ожидаемая стоимость проекта — 164 004 768 грн.

Что предусмотрено проектом

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить полный цикл строительно-ремонтных работ:

  • подготовка территории и демонтаж поврежденных конструкций;
  • земляные работы и обустройство фундаментов;
  • монтаж металлических и железобетонных конструкций;
  • ремонт и утепление кровли, установка водостоков;
  • замена окон и дверей;
  • отделочные работы - штукатурка, покраска, плитка, напольные покрытия;
  • монтаж инженерных сетей: электричество, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация;
  • благоустройство прилегающей территории, в том числе тротуаров и озеленение.

Напомним, на обследование и паспортизацию Хаджибейской дамбы выделили почти 4 млн грн. Также мы писали, что ремонт трассы Одесса-Рени подорожал на 12 миллионов.

Одесса тендер дети Одесская область Новости Одессы школа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
