Тендер на столовую с укрытием в Таировом: стоимость более 160 млн

На Одесчине в селе построят школьную столовую — заплатят дорого
В Одесской области планируют построить школьную столовую, в которой также должно быть бомбоубежище. Заказчиком выступил Таировский поселковый совет, а стоимость работ превышает 160 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Детали закупки
Новую столовую с укрытием возведут в пгт Таирово. В ней должно быть 90 мест и укрытие, в котором, в случае воздушной тревоги, могут спрятаться персонал и дети.
Тендер объявили 29 июля. Подать документы можно до 13 августа. Аукцион запланирован на этот же день. Работы должны завершить до 31 декабря 2027 года. Ожидаемая стоимость проекта — 164 004 768 грн.
Что предусмотрено проектом
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить полный цикл строительно-ремонтных работ:
- подготовка территории и демонтаж поврежденных конструкций;
- земляные работы и обустройство фундаментов;
- монтаж металлических и железобетонных конструкций;
- ремонт и утепление кровли, установка водостоков;
- замена окон и дверей;
- отделочные работы - штукатурка, покраска, плитка, напольные покрытия;
- монтаж инженерных сетей: электричество, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация;
- благоустройство прилегающей территории, в том числе тротуаров и озеленение.
