Тендер на столовую с укрытием в Таировом: стоимость более 160 млн

В Одесской области планируют построить школьную столовую, в которой также должно быть бомбоубежище. Заказчиком выступил Таировский поселковый совет, а стоимость работ превышает 160 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Детали закупки

Новую столовую с укрытием возведут в пгт Таирово. В ней должно быть 90 мест и укрытие, в котором, в случае воздушной тревоги, могут спрятаться персонал и дети.

Тендер объявили 29 июля. Подать документы можно до 13 августа. Аукцион запланирован на этот же день. Работы должны завершить до 31 декабря 2027 года. Ожидаемая стоимость проекта — 164 004 768 грн.

Что предусмотрено проектом

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить полный цикл строительно-ремонтных работ:

подготовка территории и демонтаж поврежденных конструкций;

земляные работы и обустройство фундаментов;

монтаж металлических и железобетонных конструкций;

ремонт и утепление кровли, установка водостоков;

замена окон и дверей;

отделочные работы - штукатурка, покраска, плитка, напольные покрытия;

монтаж инженерных сетей: электричество, отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация;

благоустройство прилегающей территории, в том числе тротуаров и озеленение.

Напомним, на обследование и паспортизацию Хаджибейской дамбы выделили почти 4 млн грн. Также мы писали, что ремонт трассы Одесса-Рени подорожал на 12 миллионов.