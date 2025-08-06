Хаджибейську дамбу в Одесі обстежать за майже 4 мільйони

Хаджибейська дамба. Фото: Одеський кур'єр

Хаджибейську дамбу, яка захищає район Пересипу в Одесі від лиману, обстежать та паспортизують. На це з міського бюджету планують виділити майже 4 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Рrozorro.

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Дамбу обстежать

Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради замовило комплексне обстеження технічного стану дамби Хаджибейського лиману. Передбачена також паспортизація споруди. На процедури планують витратити 3 810 000 гривень з міського бюджету. Заявки від підрядників приймаються до 18 серпня. А завершити роботи переможець має до 15 грудня 2025 року.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот сайту Рrozorro

Що відомо про Хаджибейську дамбу

Хаджибейська дамба відокремлює лиман від району Пересипу, її звели ще 1932 року. З 2003 року об'єкт офіційно перебуває в аварійному стані.

Щоб знизити ризик прориву у 2016-2017 роках, зміцнили дев'ятсот метрів зношеної дамби. Влітку 2023 року фірма "Ростдорбуд" виграла тендер на ремонт цієї споруди на 62,3 мільйона гривень. Варто зазначити, що за останні роки проводилося кілька дрібних ремонтів на даному об'єкті, проте капітальний так і не було проведено.

Крім того, балансоутримувач землі, на якій розташована дамба, невизначений. Саме це завадило включити споруду до програм капремонту. Також об'єкт частково проходить територією Нерубайської та Усатівської сільських громад.

Додамо, що у разі прориву Хаджибейської дамби весь район Пересипу може бути затоплений.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт дороги на Одещині. А також про шкільне укриття за 66 мільйонів.