Хто збудує укриття за 66 мільйонів в одеській гімназії

Одеська гімназія №61. Фото: Одеське життя

Обрали підрядника для зведення гімназії №61 на вулиці Віталія Нестеренка в Одесі. У тендерній закупівлі вартістю 65 мільйонів 907 тисяч гривень стала переможцем компанія "Стані Магнум".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Замовником будівництва укриття виступає Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Вартість проєкту становить 65 907 200 гривень.

Згідно з технічною документацією, укриття буде обладнане всім необхідним для тривалого перебування 420 осіб. Серед запланованих елементів:

дизельний генератор потужністю 108 кВт,

електронагрівачі,

канальні вентилятори та припливно-витяжна система з роторним рекуператором,

каналізаційні установки,

медичні меблі та кушетки,

бактерицидні лампи,

система пожежного оповіщення з сиренами, датчиками та мікрофонними пультами,

меблі для дітей та вчителів, включаючи двоярусні ліжка, столи, шафи,

комп’ютери, холодильники, чайники, електроплити, радіостанції та інше.

Особливу увагу приділено безбар’єрності: в укритті встановлять вертикальну платформу для людей з інвалідністю, а також широкі проходи й спеціальні крісла-коляски.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з порталу Prozorro

Переможець тендеру. Фото: скриншот з порталу Prozorro

Що відомо про підрядника

Компанією "Стані Магнум" із Доброслава володіє та керує Наталія Зимниця із села Нерубайське. До 2018 року фірма була одеською з адресою у Воронцовському провулку та належала одеситкам Людмилі Некрасовій, Станіславі Лозинській та Лії Мороховській (дружина відомого одеського банкіра, голови фракції "Слуги Народу" в Одеській міськраді).

Також відомо, що "Стані Магнум" проходить по кримінальному провадженню від 2023 року про можливе присвоєння та розтрату коштів. Поліція підозрює, що підприємці та співробітники Маяковської сільради могли привласнити гроші на капремонті укриття ліцею. Загалом із 2018 року компанія отримала підрядів приблизно на 280 мільйонів гривень. У 2024 році її офіційний дохід склав 33,7 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що робити, якщо не пускають у укриття із собакою. А також про ситуацію зі сховищами в школах Одеси.