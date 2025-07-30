Кто построит укрытие за 66 миллионов в одесской гимназии

Одесская гимназия №61. Фото: Одесская жизнь

Выбрали подрядчика для возведения гимназии №61 на улице Виталия Нестеренко в Одессе. В тендерной закупке стоимостью 65 миллионов 907 тысяч гривен стала победителем компания "Стани Магнум".

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Заказчиком строительства укрытия выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета. Стоимость проекта составляет 65 907 200 гривен.

Согласно технической документации, укрытие будет оборудовано всем необходимым для длительного пребывания 420 человек. Среди запланированных элементов:

дизельный генератор мощностью 108 кВт,

электронагреватели,

канальные вентиляторы и приточно-вытяжная система с роторным рекуператором,

канализационные установки,

медицинская мебель и кушетки,

бактерицидные лампы,

система пожарного оповещения с сиренами, датчиками и микрофонными пультами,

мебель для детей и учителей, включая двухъярусные кровати, столы, шкафы,

компьютеры, холодильники, чайники, электроплиты, радиостанции и прочее.

Особое внимание уделено безбарьерности: в укрытии установят вертикальную платформу для людей с инвалидностью, а также широкие проходы и специальные кресла-коляски.

Объявление о тендере. Фото: скриншот с портала Prozorro

Победитель тендера Фото: скриншот с портала Prozorro

Что известно о подрядчике

Компанией "Стани Магнум" из Доброслава владеет и руководит Наталья Зимница из села Нерубайское. До 2018 года фирма была одесской с адресом в Воронцовском переулке и принадлежала одесситкам Людмиле Некрасовой, Станиславе Лозинской и Лии Мороховской (жена известного одесского банкира, председателя фракции "Слуги народа" в Одесском горсовете).

Также известно, что "Стани Магнум" проходит по уголовному производству от 2023 года о возможном присвоении и растрате средств. Полиция подозревает, что предприниматели и сотрудники Маяковского сельсовета могли присвоить деньги на капремонте укрытия лицея. Всего с 2018 года компания получила подрядов примерно на 280 миллионов гривен. В 2024 году ее официальный доход составил 33,7 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о том, что делать, если не пускают в укрытие с собакой. А также о ситуации с убежищами в школах Одессы.