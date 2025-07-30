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Головна Одеса Одеса зупинилась — як вшанували пам'ять загиблих на війні

Одеса зупинилась — як вшанували пам'ять загиблих на війні

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Дата публікації: 30 липня 2025 11:48
Акція Хвилина мовчання в Одесі
Акція в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 30 липня, на розі Проспекту Шевченка та Лесі Українки в Одесі, неподалік від ОВА, зупинився рух. Активісти та пересічні містяни  вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя Семена Палія та Владислава Бувалкіна.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

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Акція в центрі міста

У середу, 30 липня, на розі Проспекту Шевченка та Лесі Українки пройшла традиційна акція памʼяті. Поліцейські тимчасово зупинили рух транспорту на жвавому перехресті, щоб дати можливість містянам долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Люди ставилися до затримки із порозумінням та повагою.

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Акція в Одесі. Фото: Наталія Михайленко
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Водії зупинились. Фото: Наталія Михайленко
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Акція на дорозі. Фото: Наталія Михайленко

Акція в Суворівському районі

Доєдналися до традиційної акції і мешканці Суворівського району Одеси. Люди із плакатами про загиблих внаслідок війни вийшли на перехрестя Семена Палія та Владислава Бувалкіна. Організатори наголошують — помовчати хвилину аби вшанувати пам'ять жертв військової агресії — зовсім не складно.

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Одесити біля дороги. Фото: Альона Кішлала
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Акція в Суворівському районі. Фото: Альона Кішлала
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Учасниця акції. Фото: Альона Кішлала

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

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Акція біля ОВА. Фото: Наталія Михайленко
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Бабуся у прапорі. Фото: Альона Кішлала

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса акція Новини Одеси війна в Україні хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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