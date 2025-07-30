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Главная Одесса Одесса остановилась — как почтили память погибших на войне

Одесса остановилась — как почтили память погибших на войне

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:48
Акция Минута молчания в Одессе
Акция в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 30 июля, на углу Проспекта Шевченко и Леси Украинки в Одессе, неподалеку от ОВА, остановилось движение. Активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Проявили солидарность и жители Пересипского района, выйдя на перекресток Семена Палия и Владислава Бувалкина.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Акция в центре города

В среду, 30 июля, на углу Проспекта Шевченко и Леси Украинки прошла традиционная акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта на оживленном перекрестке, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания. Люди относились к задержке с пониманием и уважением.

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Акция в Одессе. Фото: Наталья Михайленко
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Водители остановились. Фото: Наталья Михайленко
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Акция на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Акция в Суворовском районе

Присоединились к традиционной акции и жители Суворовского района Одессы. Люди с плакатами о погибших в результате войны вышли на перекресток Семена Палия и Владислава Бувалкина. Организаторы отмечают — помолчать минуту, чтобы почтить память жертв военной агрессии — совсем не сложно.

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Одесситы у дороги. Фото: Алена Кишлала
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Акция в Суворовском районе. Фото: Алена Кишлала
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Участница акции. Фото: Алена Кишлала

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

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Акция возле ОВА. Фото: Наталья Михайленко
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Бабушка во флаге. Фото: Алена Кишлала

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.

Одесса акция Новости Одессы война в Украине минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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