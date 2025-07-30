Акция Минута молчания в Одессе

Одесса остановилась — как почтили память погибших на войне
Сегодня, 30 июля, на углу Проспекта Шевченко и Леси Украинки в Одессе, неподалеку от ОВА, остановилось движение. Активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Проявили солидарность и жители Пересипского района, выйдя на перекресток Семена Палия и Владислава Бувалкина.
Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".
Акция в центре города
В среду, 30 июля, на углу Проспекта Шевченко и Леси Украинки прошла традиционная акция памяти. Полицейские временно остановили движение транспорта на оживленном перекрестке, чтобы дать возможность горожанам присоединиться к общенациональной минуте молчания. Люди относились к задержке с пониманием и уважением.
Акция в Суворовском районе
Присоединились к традиционной акции и жители Суворовского района Одессы. Люди с плакатами о погибших в результате войны вышли на перекресток Семена Палия и Владислава Бувалкина. Организаторы отмечают — помолчать минуту, чтобы почтить память жертв военной агрессии — совсем не сложно.
Минута молчания
Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.
Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.
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