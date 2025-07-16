Статут Одеси пропонують змінити - петиція

Оперний театр в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі запропонували скасувати чинний статут міста та створити робочу групу для напрацювання нової редакції документа. Ініціатори ідеї вбачають у документі проросійські наративи.

Відповідну петицію на порталі "Соціально активний громадянин" опублікував активіст Сергій Бондаренко.

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Петиція щодо статуту

Автор петиції наполягає, що чинний статут суперечить Конституції України. Зокрема, це стосується питань розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, політики деколонізації, а також пам'яті борців за незалежність. В обґрунтуванні йдеться і про "ідеологічну заангажованість", і про "проросійську риторику", яка міститься у документі.

"У преамбулі Статуту наголошується на значенні Одеси в рамках "міста Російської імперії", також зазначається про те, що "Одесити пишаються традиціями мужності і патріотизму, що мають своїм корінням подвиги російських військових…", що є прикладом імперської та російської пропаганди", — йдеться в обґрунтуванні.

Автор петиції Сергій Бондаренко також нагадав, що у 2022 році Одеська міська рада визнала застарілість Статуту, проте в розробці нового документа не було забезпечено належної участі громадськості.

Наразі петицію підписали 42 одесити, а для того, щоб її розглянули, необхідно, щоб до 12 жовтня проголосували 1000 осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що офіційну назву Одеси пропонують змінити. А також про те, які пам'ятники Пушкіну у регіоні будуть демонтувати.