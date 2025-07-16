Статут Одеси пропонують змінити - петиція

В Одесі вимагають змінити статут міста — у чому причина
В Одесі запропонували скасувати чинний статут міста та створити робочу групу для напрацювання нової редакції документа. Ініціатори ідеї вбачають у документі проросійські наративи.
Відповідну петицію на порталі "Соціально активний громадянин" опублікував активіст Сергій Бондаренко.
Петиція щодо статуту
Автор петиції наполягає, що чинний статут суперечить Конституції України. Зокрема, це стосується питань розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, політики деколонізації, а також пам'яті борців за незалежність. В обґрунтуванні йдеться і про "ідеологічну заангажованість", і про "проросійську риторику", яка міститься у документі.
"У преамбулі Статуту наголошується на значенні Одеси в рамках "міста Російської імперії", також зазначається про те, що "Одесити пишаються традиціями мужності і патріотизму, що мають своїм корінням подвиги російських військових…", що є прикладом імперської та російської пропаганди", — йдеться в обґрунтуванні.
Автор петиції Сергій Бондаренко також нагадав, що у 2022 році Одеська міська рада визнала застарілість Статуту, проте в розробці нового документа не було забезпечено належної участі громадськості.
Наразі петицію підписали 42 одесити, а для того, щоб її розглянули, необхідно, щоб до 12 жовтня проголосували 1000 осіб.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що офіційну назву Одеси пропонують змінити. А також про те, які пам'ятники Пушкіну у регіоні будуть демонтувати.
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