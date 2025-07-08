Одессу предложили переименовать в Одессу - создана петиция

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситы предложили добавить в название города еще одну букву "с". Инициаторы обосновывают такую идею иностранным происхождением топонима и создали соответствующую петицию.

Об этом Новини.LIVE узнали из петиции, опубликованной на сайте городского совета.

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Жители Одессы создали петицию с предложением добавить букву "с" к официальному названию нашего города. Инициаторы объясняют такую идею тем, что топоним происходит от греческого слова Odēssos и именно такое наименование фигурирует в исторических документах и картах XVIII-XIX веков.

Кроме того, в мире существует много населенных пунктов с названием Odessa с двойной буквой "s", что подчеркивает глобальное признание этой формы. Авторы петиции отмечают, что главная цель — сохранить историческое название в его первоначальном виде, чтобы проявить уважение к прошлому города.

"Мы, жители города Одесса и его многочисленные поклонники в Украине и за ее пределами, обращаемся к Одесскому городскому совету с просьбой поддержать инициативу официального признания исторической формы названия города — "Одесса" — с двойной буквой "с",— говорится в тексте петиции.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 1000 голосов в течение 90 суток. Проголосовать может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Напомним, недавно мы писали о петиции, которую создали медики Одессы по повышению заработных плат. А также о том, какие памятники Пушкину в регионе будут демонтировать.