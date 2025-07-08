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Головна Одеса Офіційну назву Одеси пропонують змінити — як саме

Офіційну назву Одеси пропонують змінити — як саме

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:14
Одесу запропонували перейменувати на Одессу - створено петицію
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одесити запропонували додати у назву міста ще одну літеру "с". Ініціатори обгрунтовують таку ідею іноземним походженням топоніму та свторили відповідну петицію.

Про це Новини.LIVE дізналися з петиції, опублікованої на сайті міської ради.

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Мешканці Одеси створили петицію із пропозицією додати літеру "с" до офіційної назви нашого міста. Ініціатори пояснюють таку ідею тим, що топонім походить від грецього слова Odēssos і саме таке найменування фігурує в історичних документах та картах XVIII–XIX століть.

Крім того, у світі існує багато населених пунктів із назвою Odessa з подвійною літерою "s", що підкреслює глобальне визнання цієї форми. Автори петиції мають на меті зберегти історичну назву у її первинному вигляді, аби проявити повагу до минулого міста.

"Ми, мешканці міста Одеса та його численні шанувальники в Україні і за її межами, звертаємося до Одеської міської ради з проханням підтримати ініціативу офіційного визнання історичної форми назви міста — "Одесса" — з подвійною літерою "с",— йдеться у тексті петиції.

Аби петицію розглянули, вони має набрати 1000 голосів протягом 90 діб. Проголосувати може кожен охочий за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про петицію, яку створили медики Одеси щодо підвищення заробітних плат. А також про те, які пам'ятники Пушкіну у регіоні будуть демонтувати.

Одеса петиція Новини Одеси перейменування
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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