Какая температура воды сегодня в море - прогноз погоды в Одессе и области на 16 июля

Курортный сезон в Одессе — насколько прогрелась вода в море
Сегодня, в среду, 16 июля, в Одессе будет переменная облачность, осадки пройдут только в области. Температура воды в море немного опустится, но все равно и будет достаточно теплой для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 16 июля опустится лишь на 1°С, по сравнению со вчерашней. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +19...+20°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем даже кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, а днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.
Кроме того, по региону сегодня ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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