Какая температура воды сегодня в море - прогноз погоды в Одессе и области на 16 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 16 июля, в Одессе будет переменная облачность, осадки пройдут только в области. Температура воды в море немного опустится, но все равно и будет достаточно теплой для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 16 июля опустится лишь на 1°С, по сравнению со вчерашней. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +19...+20°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот из Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем даже кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, а днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

Кроме того, по региону сегодня ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.