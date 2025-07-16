Яка температура води сьогодні у морі - прогноз погоди в Одесі і області на 16 липня

Курортний сезон в Одесі — наскільки прогрілася вода у морі
Сьогодні, у середу, 16 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади пройдуть лише в області. Температура води у морі трохи опуститься, але все одно та буде достатньо теплою для купання.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 16 липня опуститься лише на 1°С, у порівнянні із вчорашньою. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +19...+20°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +30...+32 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +30 °C до +35 °C. На автошляхах регіону видимість добра.
Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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