Устав Одессы предлагают изменить - петиция

Оперный театр в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе предложили отменить действующий устав города и создать рабочую группу для наработки новой редакции документа. Инициаторы идеи обнаружили в документе пророссийские нарративы.

Соответствующую петицию на портале "Социально активный гражданин" опубликовал активист Сергей Бондаренко.

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Петиция относительно устава

Автор петиции настаивает, что действующий устав противоречит Конституции Украины. В частности, это касается вопросов развития украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, политики деколонизации, а также памяти борцов за независимость. В обосновании говорится и об "идеологической заангажированности" и о "пророссийской риторике", которая содержится в документе.

"В преамбуле Устава отмечается значение Одессы в рамках "города Российской империи", также отмечается, что "Одесситы гордятся традициями мужества и патриотизма, имеющими своими корнями подвиги российских военных...", что является примером имперской и российской пропаганды", — говорится в обосновании.

Автор петиции Сергей Бондаренко также напомнил, что в 2022 году Одесский городской совет признал устарелость Устава, однако в разработке нового документа не было обеспечено надлежащего участия общественности.

Сейчас петицию подписали 42 одессита, а для того, чтобы ее рассмотрели, необходимо чтобы до 12 октября проголосовали 1000 человек.

Напомним, недавно мы писали о том, что официальное название Одессы предлагают изменить. А также о том, какие памятники Пушкину в регионе будут демонтировать.