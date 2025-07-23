Школи Одеси забезпечують укриттями - навчальний рік скоро

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Напередодні нового навчального року в закладах освіти Одеси тривають інтенсивні підготовчі роботи, здебільше увагу приділяють зведенню укриттів. Наразі 90 з 120 шкіл вже мають місця, де можна перечекати обстріл.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Укриття у школах

У школі №62 в цілях безпеки інженери поглибили підлогу підвалу та укріпили фундамент. Для цього довелося переносити і систему комунікацій. У цьому закладі навчаються 500 дітей міста. Зазначаєтсься, що укриття буде відкрите й для мешканців мікрорайону.

У школі №122 наразі розширюють існуюче укриття, ремонтують спортивну залу та створюють STEM-лабораторії. Слід зазначити, що обидва заклади раніше постраждали від обстрілів.

Роботи ведуться також у ліцеях №125 та Михайлівському, гімназіях №12 та №61. Крім того, за рахунок міжнародних партнерів відновлюється дитсадок №14.

"Ми не просто ремонтуємо стіни, ми формуємо безпечне, комфортне й натхненне середовище, де діти хочуть зростати й розвиватись",— каже заступник Одеського міського голови Павло Вугельман.

Загалом на ремонтні роботи в закладах освіти у 2025 році спрямовано майже 325 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині кожен рік зменшується кількість школярів. А також про те, що дітей мають приймати до освітніх закладів без тестів.