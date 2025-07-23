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Главная Одесса Новый учебный год — ситуация с безопасностью в одесских школах

Новый учебный год — ситуация с безопасностью в одесских школах

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 10:47
Школы Одессы обеспечивают укрытиями - учебный год скоро
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Накануне нового учебного года в учебных заведениях Одессы продолжаются интенсивные подготовительные работы, в основном внимание уделяется возведению укрытий. Сейчас 90 из 120 школ уже оборудованы местами, где можно переждать обстрел.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Укрытия в школах

В школе №62 в целях безопасности инженеры углубили пол подвала и укрепили фундамент. Для этого пришлось переносить и систему коммуникаций. В заведении учатся 500 детей города. Отмечается, что укрытие будет открыто и для жителей микрорайона.

В школе №122 сейчас расширяют существующее укрытие, ремонтируют спортивный зал и создают STEM-лаборатории. Следует отметить, что оба заведения ранее пострадали от обстрелов.

Работы ведутся также в лицеях №125 и Михайловском, гимназиях №12 и №61. Кроме того, за счет международных партнеров восстанавливается детсад №14.

"Мы не просто ремонтируем стены, мы формируем безопасную, комфортную и вдохновенную среду, где дети хотят расти и развиваться",— говорит заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Всего на ремонтные работы в учреждениях образования в 2025 году направлено почти 325 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области каждый год уменьшается количество школьников. А также о том, что детей должны принимать в образовательные учреждения без тестов.

Одесса школы дети Новости Одессы укрытия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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