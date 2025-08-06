Хаджибейскую дамбу в Одессе обследуют за почти 4 миллиона

Хаджибейская дамба. Фото: Одесский курьер

Хаджибейскую дамбу, которая защищает район Пересыпи в Одессе от лимана, обследуют и паспортизируют. На это из городского бюджета планируют выделить почти 4 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Рrozorro.

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Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета заказало комплексное обследование технического состояния дамбы Хаджибейского лимана. Предусмотрена также паспортизация сооружения. На процедуры планируют потратить 3 810 000 гривен из городского бюджета. Заявки от подрядчиков принимаются до 18 августа. А завершить работы победитель должен до 15 декабря 2025 года.

Тендерное предложение. Фото: скриншот сайта Рrozorro

Что известно о Хаджибейской дамбе

Хаджибейская дамба отделяет лиман от района Пересыпи, ее возвели еще в 1932 году. С 2003-го года объект официально находится в аварийном состоянии.

Чтобы снизить риск прорыва, в 2016-2017 годах укрепили девятьсот метров изношенной дамбы. Летом 2023 года фирма "Ростдорстрой" выиграла тендер на ремонт этого сооружения на 62,3 миллиона гривен. Стоит отметить что за последние годы проводилось несколько мелких ремонтов на данном объекте, однако капитальный так и не был проведен.

Кроме того, балансодержатель земли, на которой расположена дамба, неопределен. Именно это помешало включить сооружение в программы капремонта. Также объект частично проходит по территории Нерубайской и Усатовской сельских громад.

Добавим, в случае прорыва Хаджибейськой дамбы весь район Пересыпи может быть затоплен.

Напомним, недавно мы писали о ремонте дороги в Одесской области. А также о школьном укрытии за 66 миллионов.