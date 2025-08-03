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Головна Одеса Ремонт дороги до КПП на Одещині здорожчав на 12 мільйонів

Ремонт дороги до КПП на Одещині здорожчав на 12 мільйонів

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 16:13
Капремонт траси Одеса-Рені з КПП "Старокозаче" — тендер
Ремонт траси Одеса-Рені. Фото ілюстративне: facebook.com/@odesa.service.for.restoration

На Одещині оголосили тендер на капітальний ремонт траси Одеса-Рені. Проєкт затвердили ще у 2021 році, але реалізувати його не вдалося. Новий кошторис — майже 196 млн грн, що на 12 мільйонів дорожче за попередній.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Ремонт траси Одеса-Рені

Тендер на капітальний ремонт відрізка завдовжки 10,5 км, який з’єднує Білгород‑Дністровський із контрольно-пропускним пунктом "Старокозаче", оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Вартість робіт — 196 438 790 грн з ПДВ. Пропозиції прийматимуть до 15 серпня, а аукціон призначено на 18 серпня 2025 року.

Це вже не перша спроба оновити цю ділянку. Ще у 2021 році держава проводила тендер на той самий об'єкт. Тоді проєкт ремонту оцінили в 184,9 млн грн. Через брак фінансування роботи не стартували, хоча технічна документація вже існувала, а підрядника було обрано.

Ремонт дороги до КПП на Одещині здорожчав на 12 мільйонів - фото 2
Оголошення про тендер за 2021 рік. Фото: скриншот з Prozorro

Що пропонує проєкт

Згідно з проєктом, ремонт включає традиційний набір: фрезерування старого покриття, облаштування нових шарів асфальту, влаштування узбіч, за потреби — водовідведення. У тендерній документації чітко прописані вимоги до техніки: грейдери, асфальтоукладачі, бульдозери, катки — все, що треба для дороги в робочому стані.

Які вимоги до підрядника

Замовник також вимагає, щоб учасник мав власний або залучений асфальтобетонний завод та дорожню лабораторію. Крім того, у складі команди мають бути досвідчені люди: інженери, геодезисти, машиністи, дорожники тощо.

Нагадаємо, трасу Одеса-Рені на Бухарест відремонтують за 180 млн. Також ми писали, що на Одещині збудують укриття з навчальними зонами.

Одеса ремонт тендер Одеська область Новини Одеси закупівлі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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