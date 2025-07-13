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Головна Одеса На Одещині збудують укриття з навчальними зонами — яка вартість

На Одещині збудують укриття з навчальними зонами — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 16:26
У Маяках збудують сучасне укриття з навчальними зонами
Маяківський ліцей на Одещині. Фото ілюстративне: bessarabia.in.ua

На Одещині планують збудувати укриття, що водночас служитиме навчальним і медичним простором. Проєкт реалізують на території місцевого ліцею. Тендер вже оголошено, вартість робіт перевищує 122 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Деталі закупівлі

Нову захисну споруду зведуть на території Маяківського ліцею у селі Маяки. Це буде приміщення подвійного призначення: у разі повітряної тривоги воно стане укриттям та освітнім простором, облаштованим для потреб учнів і персоналу.

Тендер оголосили 10 липня 2025 року. Подати документи можна до 25 липня. Аукціон заплановано на цей же день. Роботи мають завершити до 31 березня 2026 року. Очікувана вартість проєкту — 122 553 721 грн.

Що передбачено проєктом

  • Протипожежні системи: автоматичні димові сповіщувачі, ручні сповіщувачі, сирени, дзвінки, прилади контролю та реле.
  • Системи оповіщення: мікрофонні пульти, гучномовці, акустичні системи.
  • Електрообладнання: джерела безперебійного живлення, комутаційні коробки, реле часу, кнопки керування, сигналізатори загазованості.
  • Обладнання для безпеки: індикатори загазованості, кнопки "СТОП", світлосигнальна арматура, блоки живлення, командоапарати.
  • Медичне оснащення: маніпуляційні столи, канапи, приліжкові тумби, ширми, медичні шафи, сушарки для рук.
  • Меблі та інфраструктура: дитячі ліжка, столи, стільці, корпусні меблі, шафи, крісла-мішки, кухонні модулі.
  • Інклюзивність: підіймачі для людей з інвалідністю, адаптовані меблі та простори.
  • Побутові зони: їдальня, вбиральні, контейнери для сміття, вішалки, водопостачання.

Особливу увагу приділено безпеці й автономності укриття — передбачено резервні джерела живлення, акумуляторні батареї, вентиляційні системи, протипожежне обладнання, засоби зв’язку та освітлення.

Нагадаємо, наразі в Одесі наявні 1240 об'єктів цивільного захисту, однак за підрахунками їх має бути утричі більше. Також кількість укриттів вздовж узбережжя недостатня для того, аби вмістити в себе усіх відпочивальників.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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