В Одесі катастрофічно бракує укриттів та захисних споруд на випадок обстрілів

Укриття в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі катастрофічно не вистачає укриттів, аби забезпечити можливістю сховатися від обстрілу всіх мешканців міста. Наразі наявні 1240 об'єктів цивільного захисту, однак за підрахунками їх має бути утричі більше.

Таку відповідь Новини.LIVE отримали на свій запит до Одеської міської ради.

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Наразі в Одесі доступно 1240 захисних споруд. Із них 354 — об'єкти цивільного захисту, а 886 — прості укриття.

Із 354 захисних споруд у комунальній власності перебувають 108 об'єктів. Однак за даними мерії, кількість сховищ має бути більшою.

За підрахунками, міськради, для забезпечення моживістю сховатися усіх мешканців міста, в Одесі мають бути 3820 споруд цивільного захисту. Серед яких:

70 сховищ,

3626 протирадіаційних укриттів

124 первинних мобільних укриття.

На будівництво нових укриттів, а також на ремонт та упорядкування вже наявних споруд з бюджету планують виділити 250 мільйонів гривень у рамках міської цільової програми цивільного захисту.

Відповідь міськради на запит Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Додамо, про місця знаходження наявних укриттів можна дізнатися у порталі "Дія", або на офіційному сайті міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині лунали вибухи. А також про нестачу укриттів на пляжах міста.