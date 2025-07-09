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Главная Одесса Одессе не хватает укрытий и бомбоубежищ — ответ мэрии

Одессе не хватает укрытий и бомбоубежищ — ответ мэрии

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:07
В Одессе катастрофически не хватает укрытий и защитных сооружений на случай обстрелов
Укрытие в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе катастрофически не хватает укрытий, чтобы обеспечить возможностью спрятаться от обстрела всех жителей города. Сейчас есть 1240 объекта гражданской защиты, однако по подсчетам, их должно быть втрое больше.

Такой ответ Новини.LIVE получили по своему запросу в Одесский городской совет.

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Сколько необходимо укрытий

В настоящее время в Одессе доступны 1240 защитных сооружений. Из них 354 — объекты гражданской защиты, а 886 — простые укрытия.

Из 354 защитных сооружений в коммунальной собственности находятся 108 объектов. Однако по данным мэрии, количество убежищ должно быть больше.

По подсчетам горсовета, для обеспечения возможностью укрыться всех жителей города, в Одессе должны быть 3820 сооружений гражданской защиты. Среди которых:

  • 70 убежищ,
  • 3626 противорадиационных укрытий,
  • 124 первичных мобильных укрытия.

На строительство новых укрытий, а также на ремонт и приведение в порядок уже имеющихся сооружений из бюджета планируют выделить 250 миллионов гривен в рамках городской целевой программы гражданской защиты.

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Ответ горсовета на запрос Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Добавим, о местах нахождения имеющихся укрытий можно узнать в портале "Дія", или на официальном сайте городского совета.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавались взрывы. А также о недостатке укрытий на пляжах города.

Одесса Новости Одессы безопасность война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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