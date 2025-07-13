В Маяках построят современное укрытие с учебными зонами

Маяковский лицей в Одесской области. Фото иллюстративное: bessarabia.in.ua

В Одесской области планируют построить укрытие, которое одновременно будет служить учебным и медицинским пространством. Проект реализуют на территории местного лицея. Тендер уже объявлен, стоимость работ превышает 122 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали закупки

Новое защитное сооружение возведут на территории Маяковского лицея в селе Маяки. Это будет помещение двойного назначения: в случае воздушной тревоги оно станет укрытием и образовательным пространством, обустроенным для нужд учащихся и персонала.

Тендер объявили 10 июля 2025 года. Подать документы можно до 25 июля. Аукцион запланирован на этот же день. Работы должны завершить до 31 марта 2026 года. Ожидаемая стоимость проекта — 122 553 721 грн.

Что предусмотрено проектом

Противопожарные системы: автоматические дымовые извещатели, ручные извещатели, сирены, звонки, приборы контроля и реле.

Системы оповещения: микрофонные пульты, громкоговорители, акустические системы.

Электрооборудование: источники бесперебойного питания, коммутационные коробки, реле времени, кнопки управления, сигнализаторы загазованности.

Оборудование для безопасности: индикаторы загазованности, кнопки "СТОП", светосигнальная арматура, блоки питания, командоаппараты.

Медицинское оснащение: манипуляционные столы, кушетки, прикроватные тумбы, ширмы, медицинские шкафы, сушилки для рук.

Мебель и инфраструктура: детские кровати, столы, стулья, корпусная мебель, шкафы, кресла-мешки, кухонные модули.

Инклюзивность: подъемники для людей с инвалидностью, адаптированная мебель и пространства.

Бытовые зоны: столовая, уборные, контейнеры для мусора, вешалки, водоснабжение.

Особое внимание уделено безопасности и автономности укрытия — предусмотрены резервные источники питания, аккумуляторные батареи, вентиляционные системы, противопожарное оборудование, средства связи и освещения.

Напомним, сейчас в Одессе имеются 1240 объектов гражданской защиты, однако по подсчетам их должно быть втрое больше. Также количество укрытий вдоль побережья недостаточно для того, чтобы вместить в себя всех отдыхающих.