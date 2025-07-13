В Маяках построят современное укрытие с учебными зонами

На Одесчине построят укрытия с учебными зонами — какова стоимость
В Одесской области планируют построить укрытие, которое одновременно будет служить учебным и медицинским пространством. Проект реализуют на территории местного лицея. Тендер уже объявлен, стоимость работ превышает 122 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Детали закупки
Новое защитное сооружение возведут на территории Маяковского лицея в селе Маяки. Это будет помещение двойного назначения: в случае воздушной тревоги оно станет укрытием и образовательным пространством, обустроенным для нужд учащихся и персонала.
Тендер объявили 10 июля 2025 года. Подать документы можно до 25 июля. Аукцион запланирован на этот же день. Работы должны завершить до 31 марта 2026 года. Ожидаемая стоимость проекта — 122 553 721 грн.
Что предусмотрено проектом
- Противопожарные системы: автоматические дымовые извещатели, ручные извещатели, сирены, звонки, приборы контроля и реле.
- Системы оповещения: микрофонные пульты, громкоговорители, акустические системы.
- Электрооборудование: источники бесперебойного питания, коммутационные коробки, реле времени, кнопки управления, сигнализаторы загазованности.
- Оборудование для безопасности: индикаторы загазованности, кнопки "СТОП", светосигнальная арматура, блоки питания, командоаппараты.
- Медицинское оснащение: манипуляционные столы, кушетки, прикроватные тумбы, ширмы, медицинские шкафы, сушилки для рук.
- Мебель и инфраструктура: детские кровати, столы, стулья, корпусная мебель, шкафы, кресла-мешки, кухонные модули.
- Инклюзивность: подъемники для людей с инвалидностью, адаптированная мебель и пространства.
- Бытовые зоны: столовая, уборные, контейнеры для мусора, вешалки, водоснабжение.
Особое внимание уделено безопасности и автономности укрытия — предусмотрены резервные источники питания, аккумуляторные батареи, вентиляционные системы, противопожарное оборудование, средства связи и освещения.
Напомним, сейчас в Одессе имеются 1240 объектов гражданской защиты, однако по подсчетам их должно быть втрое больше. Также количество укрытий вдоль побережья недостаточно для того, чтобы вместить в себя всех отдыхающих.
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