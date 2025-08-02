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Головна Одеса В Одесі відремонтують будинок, який обстріляли росіяни

В Одесі відремонтують будинок, який обстріляли росіяни

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:40
Капремонт будинку на Прохоровській в Одесі: оголосили тендер
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголосили тендер на капітальний ремонт багатоквартирного будинку на вул. Прохоровській, 40 корп. 6, який постраждав через війну. Очікувана вартість закупівлі — майже 5,8 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Тендер на ремонт будинку в Одесі

Замовник робіт — Департамент міського господарства Одеської міськради, а заявки приймають до 15 серпня. Роботи мають завершити до кінця 2026 року, щоб люди знову могли жити в безпечному та комфортному житлі.

Що планують зробити

Проєкт передбачає капремонт з повним оновленням конструкцій, мереж та фасадів. Йдеться про масштабні демонтажні роботи —видалення зруйнованих елементів, арматури, комунікацій, старих дверей, покриттів, стель. Далі — відновлювальні заходи: монтаж опалення, вентиляції, нових стін, вікон, дверей, обладнання ліфтів, укладання плитки, штукатурки й герметизація швів. Окремо враховані електромонтажні, сантехнічні й пожежні роботи та облагородження двору та під’їзних зон.

У ремонт включено відновлення ліфтів, прокладання нових мереж, встановлення вентиляційного обладнання і пожежної сигналізації. Окрім того, будуть виконані роботи з теплоізоляції, покриття підлоги плиткою та монтаж світильників.

Нагадаємо, трасу Одеса-Рені відремонтують за 180 млн — хто виграв тендер. Також ми писали про бомбосховище для школи за 66 мільйонів.

Одеса ремонт тендер Одеська область Новини Одеси закупівлі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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