Капремонт дома на Прохоровской в Одессе: объявили тендер

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявили тендер на капитальный ремонт многоквартирного дома на ул. Прохоровской, 40 корп.6, который пострадал из-за войны. Ожидаемая стоимость закупки — почти 5,8 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Тендер на ремонт дома в Одессе

Заказчик работ — Департамент городского хозяйства Одесского горсовета, а заявки принимают до 15 августа. Работы должны завершить до конца 2026 года, чтобы люди снова могли жить в безопасном и комфортном жилье.

Что планируют сделать

Проект предусматривает капремонт с полным обновлением конструкций, сетей и фасадов. Речь идет о масштабных демонтажных работах — удаление разрушенных элементов, арматуры, коммуникаций, старых дверей, покрытий, потолков. Далее — восстановительные мероприятия: монтаж отопления, вентиляции, новых стен, окон, дверей, оборудования лифтов, укладка плитки, штукатурки и герметизация швов. Отдельно учтены электромонтажные, сантехнические и пожарные работы и облагораживание двора и подъездных зон.

В ремонт включено восстановление лифтов, прокладка новых сетей, установка вентиляционного оборудования и пожарной сигнализации. Кроме того, будут выполнены работы по теплоизоляции, покрытие пола плиткой и монтаж светильников.

Напомним, трассу Одесса-Рени отремонтируют за 180 млн — кто выиграл тендер. Также мы писали о бомбоубежище для школы за 66 миллионов.